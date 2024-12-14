Kaymakam Selimoğlu, Boyundere Köyü'nü Ziyaret Etti

Adıyaman'ın Tut Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu, Boyundere Köyü'nü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretleri esnasında Kaymakam Selimoğlu'na İlçe Jandarma Komutanı Fatih Küpcü ve İlçe Müftüsü Sadettin Altın eşlik etti. Boyundere Köyü'nde köy muhtarı ve vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Selimoğlu, köyün ihtiyaçları ve sorunları hakkında bilgi aldı. Yerinde yapılan incelemelerde vatandaşların taleplerini dinleyen Selimoğlu, ilgili kurum ve yetkililerin sorunların çözümü için gerekli adımları atacağını ifade etti. - ADIYAMAN