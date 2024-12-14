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Kaymakam Selimoğlu, Boyundere Köyü'nü Ziyaret Etti

Kaymakam Selimoğlu, Boyundere Köyü'nü Ziyaret Etti
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Adıyaman'ın Tut Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu, Boyundere Köyü'nde vatandaşlarla bir araya gelerek köyün ihtiyaç ve sorunları hakkında bilgi aldı.

Adıyaman'ın Tut Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu, Boyundere Köyü'nü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretleri esnasında Kaymakam Selimoğlu'na İlçe Jandarma Komutanı Fatih Küpcü ve İlçe Müftüsü Sadettin Altın eşlik etti. Boyundere Köyü'nde köy muhtarı ve vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Selimoğlu, köyün ihtiyaçları ve sorunları hakkında bilgi aldı. Yerinde yapılan incelemelerde vatandaşların taleplerini dinleyen Selimoğlu, ilgili kurum ve yetkililerin sorunların çözümü için gerekli adımları atacağını ifade etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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