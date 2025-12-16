'Misafirim Kaymakamım' projesi Bozdoğan'da uygulanıyor

Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bayram Işık ve Okul Müdürü Veysel Kasapoğlu ile birlikte, "Misafirim Kaymakamım" projesi kapsamında öğrencilerin evlerine konuk oldu.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde ailelerle birebir görüşmeler yapılarak okul-aile iletişiminin güçlendirilmesi hedeflendi. Öğrencilerin eğitim süreçleri ve başarı durumları değerlendirilirken, ailelerin görüş ve talepleri de dinlendi.

Kaymakam Polat, eğitimin yalnızca okulda değil aile desteğiyle güçlendiğini vurgulayarak, bu tür ziyaretlerin öğrenci motivasyonu ve akademik başarıya olumlu katkı sağladığını ifade etti. Ziyaretler, aileler tarafından memnuniyetle karşılandı. - AYDIN