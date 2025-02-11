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Kaymakam Partal, Kar Yağışında Çocuklarla Eğlendi

Kaymakam Partal, Kar Yağışında Çocuklarla Eğlendi
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Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Çağlar Partal, konteyner kentte yaşayan çocuklarla kar yağışının keyfini çıkararak onlara katıldı. Çocuklarla birlikte kar topu oynayan Partal, kış eğlencelerine ortak oldu.

Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Çağlar Partal, konteyner kentte yaşayan çocuklarla kar yağışının tadını çıkardı.

Birkaç gündür etkili olan kar yağışının ardından ilçe merkezinde kar kalınlığı 20 santime ulaştı. Karlı havada konteyner kentte bir takım incelemelerde bulunan Besni Kaymakamı Çağlar Partal, burada kar topu oynayan ve karda kayan çocukların sevinçlerine ortak oldu. Kaymakam Partal, çocuklarla birlikte kar topu oynayarak onların oyunlarına da dahil oldu. Kaymakam Partal, çocuklarla bir süre oynadığı oyunlar sonrasında incelemelerine kaldığı yerden devam etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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