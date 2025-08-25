Kaymakam Öztürk, Hastanede Yatan Muhtarı Ziyaret Etti

Kaymakam Öztürk, Hastanede Yatan Muhtarı Ziyaret Etti
Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, hastanede yatan Düzağaç Köyü Muhtarı İsmail Hakkı Sedef'e geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak, sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, geçirdiğini ciddi rahatsız nedeniyle bir süre hastanede yatan Düzağaç Köyü Muhtarı İsmail Hakkı Sedef'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Öztürk, İlçe Özel İdare Müdürü Nazmi Kuru ve beraberindekilerle ilçeye Düzağaç Köyü Muhtarı İsmail Hakkı Sedef'e hastalığı ardından ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam Öztürk, Muhtar Sedef'in sağlık durumu hakkında bilgi alırken, bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, birlik ve dayanışma mesajları verilirken, Muhtar Sedef, nazik ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Öztürk ve beraberindekilere teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
