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Mazıdağı Kaymakamı Özer'den Esnaf Ziyareti

Mazıdağı Kaymakamı Özer'den Esnaf Ziyareti
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Mardin'in Mazıdağı İlçe Kaymakamı Volkan Özer, göreve başlamasının ardından ilçedeki resmi kurumları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Son olarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki esnafı tek tek gezen Özer, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek hayırlı kazançlar diledi. Kaymakamın ilçedeki temaslarını sürdüreceği bildirildi.

Mardin'in Mazıdağı İlçe Kaymakamı Volkan Özer, göreve başlamasının ardından ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi almak amacıyla ziyaretlerini sürdürüyor.

Göreve gelir gelmez ilçede bulunan resmi kurumları ziyaret eden Kaymakam Özer, kurum yetkililerinden yürütülen çalışmalar ve devam eden projeler hakkında bilgi aldı. Kurumlarda incelemelerde bulunan Özer, ilçedeki kamu hizmetlerinin işleyişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kaymakam Özer, son olarak Cumhuriyet Meydanı'nda faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti. İş yerlerini tek tek gezen Özer, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek talep, öneri ve beklentilerini dinledi. Esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Kaymakam Özer'in, ilçedeki kurum, esnaf ve vatandaşlarla temaslarını sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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