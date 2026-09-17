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Kaymakam Osman Acar Halk Günü’nde vatandaşlarla buluştu

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Kaymakam Osman Acar Halk Günü’nde vatandaşlarla buluştu
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Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, düzenli olarak gerçekleştirilen Halk Günü Buluşmaları çerçevesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, düzenli olarak gerçekleştirilen Halk Günü Buluşmaları çerçevesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen buluşmada Kaymakam Osman Acar, onlarca vatandaşı birebir dinleyerek talep, öneri ve sorunlarını doğrudan kendilerinden dinledi. Vatandaşlar tarafından iletilen konuların çözümü için ilgili kurumlara gerekli değerlendirme ve çalışmaların yapılması yönünde talimat verildi. Halk Günü buluşmalarının devlet ile vatandaş arasındaki iletişimi güçlendiren önemli bir buluşma noktası olduğunu ifade eden Kaymakam Osman Acar "Devletimizin kapısı her daim milletimize açıktır. Gökçeada'da her bir vatandaşımızın derdiyle dertlenmeye, talep ve ihtiyaçlarını doğrudan dinlemeye ve devletimizin imkanları ölçüsünde çözüm üretmeye gayret ediyoruz. Bizim anlayışımız, vatandaşımızı kapımızdan geri çevirmeden dinlemek, imkanlarımızı vatandaşlarımız için seferber etmek ve her meseleye çözüm odaklı yaklaşmaktır. Adamızda birlik ve beraberlik içerisinde, vatandaşlarımızın yanında olmaya ve sorunların çözümü için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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