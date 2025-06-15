Kaymakam Odabaş'tan anlamlı Babalar Günü ziyareti

Kaymakam Odabaş'tan anlamlı Babalar Günü ziyareti
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Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Babalar Günü dolayısıyla ilçede ikamet eden şehit ailelerini ziyaret etti.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Babalar Günü dolayısıyla ilçede ikamet eden şehit ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Odabaş; Şehit Gökhan Kıncak'ın babası Raşit Kıncak'ı, Şehit Özcan Mutlu'nun babası Necmi Mutlu'yu ve Şehit Piyade Er Mecit Bayram'ın babası Kenan Bayram'ı evlerinde ziyaret ederek Babalar Günü'nü kutladı.

Ziyaretlerde şehit aileleriyle yakından ilgilenen Kaymakam Odabaş, şehitlerin babalarının Babalar Günü'nü tebrik ederek devletin her zaman onların yanında olduğunu vurguladı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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