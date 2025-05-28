Kaymakam Odabaş, Hayırsever Zehra Baysal'a Teşekkür Plaketi Takdim Etti

Kaymakam Odabaş, Hayırsever Zehra Baysal'a Teşekkür Plaketi Takdim Etti
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Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, ilçedeki eğitim kurumlarına yaptığı katkılarla tanınan hayırsever Zehra Baysal'ı evinde ziyaret ederek teşekkür plaketi sundu. Kaymakam, Baysal'ın eğitim alanındaki desteklerinin birçok öğrenciye dokunduğunu belirtti.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, ilçedeki eğitim kurumlarına yaptığı katkılarla tanınan hayırsever Zehra Baysal'ı evinde ziyaret ederek teşekkür plaketi takdim etti

Zehra Baysal'ın eğitime verdiği desteklerle yüzlerce öğrencinin hayatına dokunduğu belirtildi. Kaymakam Odabaş, "Zehra Baysal Hanımefendi'ye ilçemizin eğitimine sunduğu bu kıymetli ve uzun soluklu desteklerden dolayı devletimiz ve milletimiz adına sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Onun örnek kişiliği ve hayırseverliği, gelecek nesillere ilham kaynağı olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Rasim Girgin, Altınoluk Zehra Baysal Anaokulu Müdürü Fevzi Kaya, Akçay Zehra Baysal Anaokulu Müdürü Başak Aldemir ve Kadıköy Zehra Baysal Anaokulu Müdürü Selma Ergül'ün de katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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