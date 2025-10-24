Pazaryeri Kaymakamlığı seçen dönem birincisi Muhammed Mustafa Kara göreve başladı.

110. Dönem Kaymakamlık Kursunu birincilikle bitiren Muhammed Mustafa Kara, görev yeri olarak Bilecik'in Pazaryeri ilçesini tercih etmişti. Kaymakamlık Kursu Kura Töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen kura töreninde kursu birincilikle Kaymakam Muhammed Mustafa Kara Pazaryeri'nde görevine başladı. Görevine başlar başlamaz kurum amirleriyle tanışma toplantısı gerçekleştiren Kaymakam Kara, "Pazaryeri ilçemiz çok güzel bir yer. İnşallah hep birlikte bu güzelliğe değer katacak, vatandaşlarımız için en iyi hizmeti sunacağız" dedi. - BİLECİK