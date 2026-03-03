Haberler

Kaymakam Muhammed Evlice'den Kalabak okullarına ziyaret

Kaymakam Muhammed Evlice'den Kalabak okullarına ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Havran Kaymakamı Muhammed Evlice, Kalabak İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret ederek okul idarecilerinden eğitim faaliyetleri ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Sınıf incelemeleri yapıldı ve eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik uygulamalar değerlendirildi.

Muhammed Evlice, Havran ilçesinde bulunan Kalabak İlkokulu ve Kalabak Ortaokulunu ziyaret etti.

Havran Kaymakamı Muhammed Evlice'ye ziyaret kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir, Havran Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Kuru ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emre Çakan eşlik etti. Heyet, Kalabak İlkokulu Müdür Yetkili Öğretmeni Yasemin Kırdağ ve Kalabak Ortaokulu Müdür Yardımcısı Gürkan İnçamur'dan okulların fiziki durumu, yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri, ihtiyaçları ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Program çerçevesinde sınıflarda incelemelerde bulunulurken, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelinerek öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyen çalışmalar üzerine değerlendirmeler yapıldı. Okullarda eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik uygulamalar ele alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu: İran, 50 Kuzey Kore eder

Netanyahu'dan gündem yaratan Kuzey Kore çıkışı
İsrail, Lübnan'a kara saldırısı başlattı

Savaş büyüyor! İsrail o ülkeye kara saldırısı başlattı
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad'dan kaçarak oraya sığındı

Savaşın çıktığını görünce Riyad'dan kaçarak oraya sığındı
Kim Jong Un'dan İran'a açık destek: Onları yok etmek için tek füzemiz yeter

Kim de savaşa dahil oluyor! Gözdağı verdi: Tek füzemiz yeter
Netanyahu: İran, 50 Kuzey Kore eder

Netanyahu'dan gündem yaratan Kuzey Kore çıkışı
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı

İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı
OnlyFans üreticisinin kazancı 100 milyon doları geçti

Bu parayı nasıl kazandığını öğrenince şok olacaksınız!