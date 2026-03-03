Kaymakam Muhammed Evlice'den Kalabak okullarına ziyaret

Muhammed Evlice, Havran ilçesinde bulunan Kalabak İlkokulu ve Kalabak Ortaokulunu ziyaret etti.

Havran Kaymakamı Muhammed Evlice'ye ziyaret kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir, Havran Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Kuru ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emre Çakan eşlik etti. Heyet, Kalabak İlkokulu Müdür Yetkili Öğretmeni Yasemin Kırdağ ve Kalabak Ortaokulu Müdür Yardımcısı Gürkan İnçamur'dan okulların fiziki durumu, yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri, ihtiyaçları ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Program çerçevesinde sınıflarda incelemelerde bulunulurken, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelinerek öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyen çalışmalar üzerine değerlendirmeler yapıldı. Okullarda eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik uygulamalar ele alındı. - BALIKESİR

