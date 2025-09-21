Haberler

Kaymakam Minuz, Köy Ziyaretleri İle Vatandaşların Taleplerini Dinledi

Ağrı'nın Hamur İlçe Kaymakamı Erkan Minuz, köy ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek onların taleplerini dinledi ve çözüm için adımlar atacaklarını belirtti.

Kaymakam Minuz, köylerde vatandaşların taleplerini yerinde dinleyerek çözüm için adım atacak.

Ağrı'nın Hamur İlçe Kaymakamı Erkan Minuz, köy ziyaretleri kapsamında Tükenmez, Uğurtaş, Alakoyun, Karlıca, Demirkapı, Kandildağı, Kaynaklı ve Adımova köylerini ziyaret etti.

Köy muhtarları ve vatandaşlar tarafından karşılanan Kaymakam Minuz, köy sakinleriyle sohbet ederek talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar, Kaymakam Minuz'a ilgisi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
