Kaymakam Mete, güvenlik korucularının taleplerini dinledi - Haberler

Batman'ın Sason İlçe Kaymakamı Murat Mete, Yücebağ Güvenlik korucuları Derneği Başkanı ve üyelerini ağırlayarak taleplerini dinledi.

Kaymakamlık makamında Sason Yücebağ Güvenlik korucuları Derneği Başkanı Yunus Bozkurt ve dernek üyeleriyle bir araya gelen Mete, güvenlik korucularının Sason sınırları dahilinde jandarma bünyesinde kendilerine verilen her türlü görevi layıkıyla yerine getirdiklerini ve özelikle kırsalda jandarmanın en büyü yardımcıları olduklarını ifade etti. Kaymakamın ilçeye atandığı ilk günden bu yana güvenlik korucularına her zaman desteklerde bulunduğunu belirten Sason Yücebağ Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Bozkurt, "İlçe Kaymakamı'mız Murat Mete'yi makamında ziyaret ederek güvenlik korucularımızın bazı yerel taleplerinin karşılanması konusunda yardımlarını talep ettik. Bazı talepleri hemen karşıladı. Diğer taleplerimizin karşılanması konusunda da gerekli kurumları arayarak yardımcı olmaları konusunda talimatlar verdi. Kaymakamı'mız ilçeye atandığı ilk günden bu yana diğer alanlarda olduğu gibi güvenlik korucularının talepleri ve ihtiyaçlarının karşılanması konusunda her zaman yardımlarını gördük. Bu durum bizleri terörle olan kararlı mücadelemizde daha da cesaretlendirerek devletimizin desteğini göstermektedir. Bizlere verdiği desteklerden dolayı kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel