Haberler

Ağla Orman İşletme Şefliği Köyceğiz Kaymakamı Kumcu'yu ağırladı

Ağla Orman İşletme Şefliği Köyceğiz Kaymakamı Kumcu'yu ağırladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Kaymakam Mert Kumcu, Ağla Orman İşletme Şefliğini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yangınla mücadele hazırlıkları ve ormancılık çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Kaymakamı Mert Kumcu, kurum ziyaretleri kapsamında Ağla Orman İşletme Şefliğini ziyaret etti.

Ağla Orman İşletme Şefi Ahmet Anıl Uygun'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Mert Kumcu, sahada görev yapan personelle de görüşerek talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Geçen yıl yürütülen faaliyetler ile yaklaşan yeni sezona yönelik hazırlıklar üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Ormanların korunması, yangınla mücadele hazırlıkları ve bölgedeki ormancılık çalışmalarının güçlendirilmesine ilişkin konular ele alındı. Ayrıca Ağla Yaylası Gökçeova Mevkiinde düzenlenmesi düşünülen kar festivali ile ilgili istişare yapıldı. Kaymakam Mert Kumcu, özveriyle görev yapan tüm personele teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında

Şafak vakti düğmeye basıldı! 11 ünlü isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekran başındakileri şoke eden sahne: RTÜK'ün telefonları kilitlendi

Ekran başındakileri şoke eden sahne: RTÜK'ün telefonları kilitlendi
Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?

Anlaşma sonrası ilk açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Süreç neden tamamlanmadı! İşte Lookman transferinde son durum

Süreç neden tamamlanmadı! İşte Lookman transferinde son durum
İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi

İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi
Ekran başındakileri şoke eden sahne: RTÜK'ün telefonları kilitlendi

Ekran başındakileri şoke eden sahne: RTÜK'ün telefonları kilitlendi
Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu

Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Kredi kartı ve kredilere kapsamlı düzenleme

Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme