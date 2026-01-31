Ağla Orman İşletme Şefliği Köyceğiz Kaymakamı Kumcu'yu ağırladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Kaymakamı Mert Kumcu, kurum ziyaretleri kapsamında Ağla Orman İşletme Şefliğini ziyaret etti.

Ağla Orman İşletme Şefi Ahmet Anıl Uygun'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Mert Kumcu, sahada görev yapan personelle de görüşerek talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Geçen yıl yürütülen faaliyetler ile yaklaşan yeni sezona yönelik hazırlıklar üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Ormanların korunması, yangınla mücadele hazırlıkları ve bölgedeki ormancılık çalışmalarının güçlendirilmesine ilişkin konular ele alındı. Ayrıca Ağla Yaylası Gökçeova Mevkiinde düzenlenmesi düşünülen kar festivali ile ilgili istişare yapıldı. Kaymakam Mert Kumcu, özveriyle görev yapan tüm personele teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - MUĞLA