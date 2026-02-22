Haberler

Muş'ta Kaymakam Koşansu, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programında Bir Araya Geldi

Muş'ta Kaymakam Koşansu, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programında Bir Araya Geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi. Şehitlerin vatan için feda ettiğini vurgulayan Koşansu, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi. Programa kaymakamla birlikte birçok yerel yönetici ve dernek temsilcisi katıldı.

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

İftar yemeğinde şehit aileleri ve gazilerle ilgilenen Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, şehit ailelerine ve gazilere her zaman minnet borçlu olduklarını söyledi. Ramazan ayında şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmekten onur duyduğunu belirten Koşansu, "Şehitlerimiz bu vatanın bağımsızlığı, geleceğimizin teminatı, milletimizin huzuru için canlarını feda etmişlerdir. Bu vesile ile burada toplanmışken, onların aziz hatıralarını minnetle yad ediyorum. Şehitlerimizi, şükran, minnet ve rahmetle anıyorum. Kıymetli şehit ailelerimiz, sizler bu vatanın gerçek sahiplerisiniz. Ramazan ayımız; ülkemize, ilçemize ve tüm İslam alemine hayırlara vesile olsun inşallah" dedi.

İftar programına Kaymakam Ömer Övünç Koşansu ve eşi Yağmur Koşansu, İlçe Garnizon Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz, Sosyal Hizmetler Müdürü Gamze Kısa, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Ali Bulut ve kurum amirleri katıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 148'e yükseldi

ABD ordusu roketlerle vurdu! Ölü sayısı 148'e yükseldi
Okullarda yeni tehlike! 'Virüs üretme akımı' dalga dalga yayılıyor

Tehlike çok büyük! Öğrenciler okulda "Kovid-20" üretmeye çalışıyor
'Savcıyım' deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu kadın böyle gözaltına alındı
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi

Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Fenerbahçe'den Galatasaray maçı biter bitmez paylaşım

Galatasaray maçı biter bitmez flaş paylaşım
Aysu Baçeoğlu'ndan Cem Yılmaz itirafı

"Cem Yılmaz beş dakikaya arayacağını söyleyip aramadı"
Bakırhan'ın, 'Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin' sözlerine Destici'den sert tepki

Erdoğan'a yaptığı çağrıya yanıt çok sert: Nush ile uslanmayana...
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti

Celal Karatüre için yaptığı benzetme büyük tepki çekti