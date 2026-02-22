Muş'ta Kaymakam Koşansu, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programında Bir Araya Geldi

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

İftar yemeğinde şehit aileleri ve gazilerle ilgilenen Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, şehit ailelerine ve gazilere her zaman minnet borçlu olduklarını söyledi. Ramazan ayında şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmekten onur duyduğunu belirten Koşansu, "Şehitlerimiz bu vatanın bağımsızlığı, geleceğimizin teminatı, milletimizin huzuru için canlarını feda etmişlerdir. Bu vesile ile burada toplanmışken, onların aziz hatıralarını minnetle yad ediyorum. Şehitlerimizi, şükran, minnet ve rahmetle anıyorum. Kıymetli şehit ailelerimiz, sizler bu vatanın gerçek sahiplerisiniz. Ramazan ayımız; ülkemize, ilçemize ve tüm İslam alemine hayırlara vesile olsun inşallah" dedi.

İftar programına Kaymakam Ömer Övünç Koşansu ve eşi Yağmur Koşansu, İlçe Garnizon Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz, Sosyal Hizmetler Müdürü Gamze Kısa, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Ali Bulut ve kurum amirleri katıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı