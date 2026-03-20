Bulanık Kaymakamı Koşansu'dan bayram ziyaretleri

Bulanık Kaymakamı Koşansu'dan bayram ziyaretleri
Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, bayram dolayısıyla görev başındaki kamu personeli ve vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Emniyet, jandarma ve sağlık çalışanlarını ziyaret eden Koşansu, çocuklara da hediyeler dağıttı.

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu görev başındaki kamu personeli ve vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, bayram programı kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Özel Harekat yerleşkesini ziyaret etti. Görev başındaki güvenlik personeliyle tek tek bayramlaşan Koşansu, özverili çalışmalarından dolayı tüm personele teşekkür etti.

Program kapsamında Bulanık Devlet Hastanesini de ziyaret eden Kaymakam Koşansu, görev başındaki sağlık çalışanlarının bayramını kutladı. Hastanede tedavi gören vatandaşlarla yakından ilgilenen Koşansu, geçmiş olsun dileklerini ileterek moral verdi.

Kaymakam Koşansu, ziyaretleri sırasında yolda karşılaştığı çocukları da unutmadı. Çocuklarla yakından ilgilenen Koşansu, bayramın en güzel yönünün çocukların yüzündeki tebessüm olduğunu vurgulayarak, onlara şeker ve çeşitli oyuncaklar hediye etti.

Kaymakam Koşansu ve beraberindekiler ardından Bulanık Öğretmenevindeki bayramlaşma programına katıldı. Burada konuşan Koşansu, bayramların toplumsal dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği özel günler olduğunu belirterek, "Bayramlar; sevgi, saygı ve kardeşliğin en yoğun şekilde yaşandığı müstesna zamanlardır. Bizler de bugün hem görev başındaki personelimizle hem de kıymetli vatandaşlarımızla bir araya gelerek bu güzel atmosferi paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Devlet olarak her zaman vatandaşımızın yanındayız" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İncirlik'te siren sesleri! MSB'den 'Olumsuz bir durum yok' açıklaması

İncirlik'te siren sesleri! MSB'den jet açıklama geldi
Trump: NATO biz olmadan kağıttan kaplan

Zehir zemberek sözler! Trump, NATO ile gemileri iyice yaktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki

Bayrama bölge düşüren olaya Erdoğan'dan sert tepki
Bu camide bayram namazı 5 kez kılındı

Bu camide bayram namazı 5 kez kılındı
İzmir'de bir kadın dolmuşta doğum yaptı

Hamile kadın dolmuşa bindi, sonra yaşananlar film gibi
En acı bayram: Gözyaşlarına hakim olamadılar

En acı bayram
İran'da suikastler bitmiyor! İstihbarat komutanı öldürüldü

İran, beyin takımını koruyamıyor! Bir isim daha öldürüldü
Bu camide bayram namazı 5 kez kılındı

Bu camide bayram namazı 5 kez kılındı
Bir günde 362 dolar kaybetti: Altındaki düşüş durdurulamıyor

Kimse bu kadarını beklemiyordu: Kayıp çok büyük
A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off maçları aday kadrosu belli oldu

İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu