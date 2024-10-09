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Kaymakam Köksal, Yangında Evi Yanan Aileyi Ziyaret Etti

Kaymakam Köksal, Yangında Evi Yanan Aileyi Ziyaret Etti
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Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, yangında evi yanan Tercan ailesini ziyaret etti ve inşaat süreci hakkında bilgi aldı. Yangın sonrası başlatılan yardım seferberliği devam ediyor ve evin kaba inşaatı tamamlandı.

Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, çıkan yangında evi yanan Tercan ailesini ziyaret etti.

Sungurlu'da Temmuz ayında çıkan yangın sonucu evleri tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen Kenan Tercan ve ailesi için başlatılan yardım seferberliği devam ediyor. Kaymakam Mutlu Köksal, yangından etkilenen aileyi ziyaret ederek evin inşaat süreci hakkında bilgi aldı. Yangın sonrası Kaymakamlık koordinesinde başlatılan destek kampanyası kapsamında, Muhtarlık ve hayırsever vatandaşların iş birliğiyle yürütülen çalışmalarda evin kaba inşaatı tamamlandı. Kaymakam Köksal, çalışmaların hızla devam etmesi ve ailenin kış mevsimi gelmeden yeni evine bir an önce kavuşabilmesi için sürecin hızlandırılması talimatını verdi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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