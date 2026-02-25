Kaymakam Duman, aile iftarına katıldı
Tercan Kaymakamlığı'nın düzenlediği programda Kaymakam Neslihan Kısa Duman, Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan Gülsüm Akbulut ve ailesiyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen etkinlikte, vatandaşlarla sohbet edildi ve talepleri dinlendi.
Tercan Kaymakamlığı koordinesinde gerçekleştirilen program kapsamında, Kaymakam Neslihan Kısa Duman, eşi Bayram Duman ve kaymakam adayı Nihal Özer ile birlikte ilçeye bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde ikamet eden Gülsüm Akbulut ve ailesiyle iftar yemeğinde bir araya geldi.
Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen buluşmada aile fertleriyle yakından ilgilenen Kaymakam Kısa Duman, vatandaşlarla bir süre sohbet ederek talep ve görüşlerini dinledi.
Kaymakamlık yetkilileri, Ramazan ayı boyunca vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edileceğini bildirdi. - ERZİNCAN