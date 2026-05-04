Kaymakam Kılıç, 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' programına katıldı

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' programına katıldı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, Kaymakam Feyza Nur Kılıç, Gazimihal İlkokulu'nda düzenlenen 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' programına katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, çocuklara erken yaşta sağlıklı yaşam bilinci kazandırılması ve toplumun sağlık okuryazarlığı düzeyinin artırılması hedefleniyor. Program çerçevesinde teorik ve uygulamalı eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere, Kaymakam Kılıç tarafından 'Sağlık Elçisi' belgeleri ve görev kartları takdim edildi. Ayrıca öğrencilere dağıtılan fiziksel aktivite kitaplarıyla hareketli yaşamın önemi vurgulandı.

Kaymakam Feyza Nur Kılıç, "Çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması, hem bireysel hem de toplumsal sağlık açısından büyük önem taşımaktadır. Bu tür projelerle bilinçli nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı