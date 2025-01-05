Kaymakam Kılıç, Minik Öğrencilerle Buluştu

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç minik öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

Kaymakam Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş ile birlikte Balaban İlkokulunu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Sınıflarda öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Kılıç öğrencilerin yaptığı etkinlikler hakkında bilgi aldı. Bil-En Programı kapsamında gerçekleşen ziyarette, eğitimde teknolojinin kullanımı, öğrenci gelişimine katkı sağlayacak yenilikçi yöntemler ve okulun mevcut durumu hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Kaymakam Kılıç, Okul Müdürü Mustafa Çalışkan'dan okul ve eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alarak öğretmenlere ve öğrencilere başarılar diledi. - BİLECİK