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Kaymakam Kılıç, Kurşunlu Köyü'nü Ziyaret Etti

Kaymakam Kılıç, Kurşunlu Köyü'nü Ziyaret Etti
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Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, kurşunlu köyünü ziyaret ederek kadın girişimcilerin desteklenmesi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam, Gölflanöz Kadın Girişim Kooperatifi ve orman mesire alanını gezdi.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç kurşunlu köyünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Kılıç, beraberinde Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Cihad Emir ve Aile ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Adnan Gümüş ile kurşunlu köyü 'Gölflanöz Kadın Girişim Kooparatifini' ve kurşunlu köyü orman mesire alanını gezdi. Kaymakam Kılıç, "Hayalleriniz başardıklarınız ile tekrar şekilleniyor. Kadın girişimcilerimizin her zaman yanındayız ve her zaman destek olmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verirken ayrıca çalışmaları inceleyerek yapılan işler hakkında bilgi aldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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