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Kaymakam Kılıç, 'Kitap Kurdu' Projesini Tanıttı

Kaymakam Kılıç, 'Kitap Kurdu' Projesini Tanıttı
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Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, 'Kitap Kurdu' projesi kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek, çocukların kitaplara olan ilgisini artırmak ve okuma alışkanlığı kazandırmak için yapılacak çalışmaları anlattı.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, "Kitap Kurdu" projesinin tanıtım programında öğrenciler ile bir araya geldi.

Kaymakam Kılıç tanıtım programı konuşmasında; "Çocuklarımızın kitaplara olan ilgisini artırmak, onları okumaya teşvik etmek ve bu sevgiyi bir alışkanlığa dönüştürmek için elimizden gelen her çabayı göstermeye devam edeceğiz. Kitapların bizlere sadece bilgi sunan değil, aynı zamanda hayal gücümüzü geliştiren, farklı bakış açılarını anlamamızı sağlayan, bireysel ve toplumsal gelişimimize katkıda bulunan eşsiz birer yol arkadaşlarıdır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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