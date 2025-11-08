Kaymakam Kılıç, Gölpazarı Köylerini Ziyaret Etti

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Bedi ve Armutçuk köylerinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde köylülerle bir araya geldi.

Kaymakam Kılıç, Bedi ve Armutçuk köylerini ziyaret ederek köy halkıyla bir araya geldi. Armutçuk Köyü Muhtarı Ertuğrul Aykır ve Bedi Köyü Muhtarı Mustafa Tongur tarafından köylülerle birlikte karşılanan Kılıç, köy konağında vatandaşlarla samimi bir ortamda sohbet etti. Ziyarette, köy muhtarları ve vatandaşlar tarafından iletilen talepler ve sorunlar hakkında detaylı bilgi alan Kaymakam Kılıç, köylülerin ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi yönünde kurumların yürüttüğü çalışmalara değindi.

Kaymakam Kılıç, "Köylülerimizin yaşam kalitesini yükseltmek, kaynaklarımızı verimli ve nitelikli alanlarda değerlendirmek amacıyla tüm kurumlarımız çalışmalarını yüksek bir gayretle sürdürmeye devam etmektedir" dedi.

Ziyaret, köylülerle karşılıklı fikir alışverişi ve taleplerin iletilmesiyle sona erdi. - BİLECİK