Kaymakam Kılıç, Gökçeler Köyü'nü Ziyaret Etti

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, İl Genel Meclis Üyesi Oktay Karcı, ilgili kurum amirleri ve müdürleri ile birlikte Gökçeler Köyü'nü ziyaret etti.

Köy Muhtarı Murat Ünal ve vatandaşlarla istişarelerde bulunan Kaymakam Kılıç, köy hakkında bilgi alarak sakinlerin ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek ve kaynakları verimli kullanmak amacıyla yürütülen çalışmaların tüm kurumlar tarafından yüksek performansla sürdürüldüğünü belirten Kaymakam Kılıç, yerel yönetimin köy halkıyla iş birliğine verdiği önemi vurguladı.

Gökçeler Köyü sakinleri, ziyaret kapsamında dile getirdikleri taleplerin değerlendirilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. - BİLECİK