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Kaymakam Kılıç, Gökçeler Köyü'nü Ziyaret Etti

Kaymakam Kılıç, Gökçeler Köyü'nü Ziyaret Etti
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Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Gökçeler Köyü'nü ziyaret ederek köy muhtarı ve vatandaşlarla istişarelerde bulundu. Yerel yönetimin köy halkıyla iş birliğine verdikleri önemi vurgulayan Kılıç, köyün ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, İl Genel Meclis Üyesi Oktay Karcı, ilgili kurum amirleri ve müdürleri ile birlikte Gökçeler Köyü'nü ziyaret etti.

Köy Muhtarı Murat Ünal ve vatandaşlarla istişarelerde bulunan Kaymakam Kılıç, köy hakkında bilgi alarak sakinlerin ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek ve kaynakları verimli kullanmak amacıyla yürütülen çalışmaların tüm kurumlar tarafından yüksek performansla sürdürüldüğünü belirten Kaymakam Kılıç, yerel yönetimin köy halkıyla iş birliğine verdiği önemi vurguladı.

Gökçeler Köyü sakinleri, ziyaret kapsamında dile getirdikleri taleplerin değerlendirilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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