Haberler

Kaymakam Kılıç, Bolatlı Köyü'nde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Kaymakam Kılıç, Bolatlı Köyü'nde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Bolatlı Köyü'nde vatandaşlarla buluşarak taleplerini dinledi ve altyapı çalışmalarını inceledi.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Bolatlı Köyü'nde vatandaşlarla buluşarak taleplerini dinledi.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Bolatlı Köyü'nde köy konağında vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini ve ihtiyaçlarını dinledi. Vatandaşlarla doğrudan temas kuran Kılıç, devletin her zaman halkının yanında olduğunu vurguladı. Ziyaretin ardından Kaymakam Kılıç, Beşevler Mahallesi ile Hamidiye Köyü arasında süren yol çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaları yürüten personelden bilgi alan Kılıç, çalışanlara kolaylıklar dileyerek altyapı yatırımlarının bölge için önemine dikkat çekti.

Kaymakam Kılıç, köy programı kapsamında yaptığı açıklamada, "Devletimiz her zaman vatandaşlarımızın yanındadır. Taleplerinizi dinlemek ve sorunlarınıza çözüm üretmek için buradayız. Altyapı yatırımlarımızla köylerimizin yaşam standartlarını yükseltmeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gebze'de yıkılan 7 katlı apartmanda zamanla mücadele! Etrafındaki 9 bina mühürlendi

İlçede yıkım paniği! 9 bina mühürlendi
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu

Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimliği belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
Herkes yeni atanan Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan'ı konuşuyor

Herkes ilçeye atanan yeni kaymakamı konuşuyor
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
Emniyet müdürü de bunu yaparsa! Gözaltına alınıp tutuklandı

Emniyet müdürü de bunu yaparsa! Gözaltına alınıp tutuklandı
Sudan'da iç savaş, soykırıma döndü! Tansiyonun düşmediği ülkeden korkunç görüntüler

İç savaş soykırıma döndü! Krizin tırmandığı ülkeden korkunç görüntüler
Tepki yağıyor! İşte bahis oynayan Zorbay Küçük'ün kart karnesi

Tepki yağıyor! İşte bahis oynayan Zorbay Küçük'ün kart karnesi
Maaşını açıklayan ücretli öğretmenden haklı isyan: Bu ay nasıl geçineceğim?

Maaşını açıklayan ücretli öğretmenden haklı isyan: Nasıl geçineceğim?
İsrail'in kanlı Gazze saldırı sonrası Trump'tan ilk mesaj

Ateşkes bitti mi? Trump'tan saldırı sonrası dikkat çeken açıklama
Bahis operasyonunda adı geçen 7 hakemin karnesi ortaya çıktı

Bahis oynayan 7 üst klasman hakemin karnesi ortaya çıktı
Gebze'de çöken binanın eski hali ortaya çıktı

Gebze'de çöken 5 katlı binanın eski hali ortaya çıktı
Estetik İddiaları Bitmiyor! Songül Karlı'nın son hali sevenlerini şaşırttı

Mini elbiseli pozunu paylaştı, kalçasına yorum yağdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.