Kaymakam Kara'dan Gümüşdere Köyü'ne ziyaret

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, ilçeye bağlı Gümüşdere Köyü'nü ziyaret ederek halkla bir araya geldi.

Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, Köy Muhtarı Sedat Ceylan'dan Gümüşdere Köyü'nün genel durumu, altyapı çalışmaları ve ihtiyaçları hakkında kapsamlı bilgi aldı. Ardından köy sakinleriyle bir araya gelen Kaymakam Kara, vatandaşların talep ve beklentilerini bizzat dinleyerek not aldı. Ziyaret boyunca vatandaşlarla yakından ilgilenen Kaymakam Kara, samimi ve çözüm odaklı yaklaşımıyla dikkat çekti. Köylülerin sorunlarına hassasiyetle eğilen Kara, iletilen taleplerin ilgili kurumlar nezdinde değerlendirileceğini ve imkanlar doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti. Devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu vurgulayan Kaymakam Kara, yerinde inceleme ve doğrudan iletişimin kamu hizmetlerinin etkinliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Gümüşdere Köyü sakinleri, Kaymakam Kara'nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, gerçekleştirilen bu buluşma kamu yönetiminde güven, samimiyet ve istişare anlayışının güçlü bir yansıması olarak değerlendirildi. - BİLECİK