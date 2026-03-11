Ezine Kaymakamı, Şehit Yahya Ergin'in Ailesiyle İftar Yaptı

Çanakkale'nin Ezine ilçesi Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Mardin'de şehit düşen Yahya Ergin'in ailesiyle iftar sofrasında bir araya geldi.

Çanakkaleli polis memuru Yahya Ergin, Mardin Derik İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği kadrosunda görevli olarak çalışıyordu. 20 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşen bir ölümlü trafik kazasına müdahale için olay yerine giderek vatandaşları kaza yerinden uzaklaştırdığı sırada freni patlayan kamyonun alana girmesi sonucu şehit oldu.

Kaymakam Kaptanoğlu, şehit ailesiyle bir araya geldi

Ezine Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Ramazan Ayı programları çerçevesinde şehit Yahya Ergin'in eşi Ebru Ergin'in evine misafir oldu. Şehidin ailesi ile birlikte iftarını yapan Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, ailenin mübarek Ramazan Ayı'nı tebrik ederek misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. İftar programına Yazı İşleri Müdürü Hülya Güler ve SYDV Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Ali Ergin de katılım sağladı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı