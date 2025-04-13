Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var

Türkiye'yi sarsan iddiaya Cumhurbaşkanlığından jet yalanlama
ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor

Hazırlıklar tamam! ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor
Rusya, Sumi'ye bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü var

Ülke yangın yeri! Cesetler sokakları kapladı, görüntüler korkunç
İmamoğlu'ndan arkadaşlarının başka cezaevlerine nakledilmesine tepki

İmamoğlu'nu küplere bindiren karar: Ağzınızı açıp bir söz söyleyin

Kaymakam Kahraman, Güvenlik Birimlerini Ziyaret Etti

Kaymakam Kahraman, Güvenlik Birimlerini Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Amirliği'ni ziyaret ederek güvenlik personeliyle buluştu. İlçenin emniyet durumu hakkında bilgi alan Kahraman, güvenlik önlemlerinin önemini vurguladı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, ilçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği'ni ziyaret ederek görev başındaki personelle bir araya geldi.

Ziyaret sırasında, ilçenin emniyet durumu hakkında detaylı bilgi alan Kaymakam Kahraman, güvenlik birimlerinin çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Kahraman, personelle yaptığı görüşmelerde, ilçenin huzur ve güvenliğini sağlamak adına gösterilen özverili çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti. Ayrıca, vatandaşların güvenliği için alınan önlemlerin önemine vurgu yaparak, bu tür ziyaretlerin iş birliğini güçlendirdiğini belirtti.

Ziyaretin ardından Kaymakam Kahraman, ilçenin güvenlik stratejilerinin daha etkin bir şekilde uygulanması için gerekli adımların atılacağını ifade etti. - BİLECİK

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.