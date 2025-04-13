Kaymakam Kahraman, Güvenlik Birimlerini Ziyaret Etti

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, ilçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği'ni ziyaret ederek görev başındaki personelle bir araya geldi.

Ziyaret sırasında, ilçenin emniyet durumu hakkında detaylı bilgi alan Kaymakam Kahraman, güvenlik birimlerinin çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Kahraman, personelle yaptığı görüşmelerde, ilçenin huzur ve güvenliğini sağlamak adına gösterilen özverili çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti. Ayrıca, vatandaşların güvenliği için alınan önlemlerin önemine vurgu yaparak, bu tür ziyaretlerin iş birliğini güçlendirdiğini belirtti.

Ziyaretin ardından Kaymakam Kahraman, ilçenin güvenlik stratejilerinin daha etkin bir şekilde uygulanması için gerekli adımların atılacağını ifade etti. - BİLECİK