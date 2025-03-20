Kaymakam Kahraman'dan Öğrencilere Kitap Okuma Etkinliği

Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman öğrencilerle buluşarak anlamlı bir kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.

Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, "İkram Bizden, Sohbet Sizden" proje adıyla gerçekleştirildi ve öğrencilerle birlikte kitap okuma saatine katıldı. Kaymakam Kahraman, okumanın bireysel gelişime katkısını vurgulayarak öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın önemine dikkat çekerek, "Kitap okumak, bireysel gelişiminizin en önemli parçalarından biridir. Her kitap, size yeni bir dünya açar ve hayatınıza farklı perspektifler kazandırır. Pazaryeri'nde eğitim odaklı bu tür faaliyetlerin devam edecek ve öğrencilerin kitap okuma alışkanlığını artırmaya yönelik çalışmaların sürecek" dedi. - BİLECİK