Kaymakam Hakan Alkan Gediz'e Veda Etti

Adana'nın merkez Çukurova ilçesine atanan Kütahya'nın Gediz İlçe Kaymakamı Hakan Alkan, bugün sabah saatlerinde Gediz'e veda etti. Kaymakam Alkan, Gediz Hükümet Konağı önünde daire amirleri ve çalışma arkadaşlarıyla vedalaşarak yeni görev yerine doğru yola çıktı.

Kaymakam Alkan'ın uğurlama törenine, daire amirleri ve Kaymakamlık çalışanları katıldı. Gediz'deki görev süresi boyunca ilçenin gelişimi ve vatandaşların refahı için önemli çalışmalara imza atan Kaymakam Alkan'a, veda anında duygu dolu anlar yaşandı.

Gediz'den ayrılmadan önce son kez duygularını dile getiren Kaymakam Hakan Alkan, "Bugün Gediz'deki görevimi tamamlayarak Adana'nın Çukurova ilçesindeki yeni görevime başlamak üzere yola çıkıyorum. Gediz, benim için sadece bir görev yeri değil, aynı zamanda çok güzel hatıralar biriktirdiğim, çalışkan ve samimi insanlarıyla tanıştığım, kalbimde ayrı bir yere sahip olacak bir ilçe oldu. Burada görev yaptığım süre boyunca, başta daire amirlerimiz olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımla ve kıymetli Gediz halkıyla uyum içinde çalışmaktan büyük onur duydum. Gediz'in her alanda ilerlemesi için gösterdiğimiz çabada bana destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kapım yeni görev yerimde de sizlere her zaman açık olacaktır. Gediz'e ve Gedizlilere sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir gelecek diliyorum. Hakkınızı helal edin" dedi.

Kaymakam Hakan Alkan, vedalaşmanın ardından Gediz Hükümet Konağı önünden alkışlarla uğurlandı. Gediz halkı ve kurum amirleri, Kaymakam Alkan'a yeni görev yerinde başarılar diledi. - KÜTAHYA