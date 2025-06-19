Kaymakam Hakan Alkan Gediz'e Veda Etti

Kaymakam Hakan Alkan Gediz'e Veda Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gediz'in sevilen kaymakamı Hakan Alkan, Çukurova'ya atanmasının ardından Gediz'den ayrıldı. Veda töreninde duygusal anlar yaşandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesine atanan Kütahya'nın Gediz İlçe Kaymakamı Hakan Alkan, bugün sabah saatlerinde Gediz'e veda etti. Kaymakam Alkan, Gediz Hükümet Konağı önünde daire amirleri ve çalışma arkadaşlarıyla vedalaşarak yeni görev yerine doğru yola çıktı.

Kaymakam Alkan'ın uğurlama törenine, daire amirleri ve Kaymakamlık çalışanları katıldı. Gediz'deki görev süresi boyunca ilçenin gelişimi ve vatandaşların refahı için önemli çalışmalara imza atan Kaymakam Alkan'a, veda anında duygu dolu anlar yaşandı.

Gediz'den ayrılmadan önce son kez duygularını dile getiren Kaymakam Hakan Alkan, "Bugün Gediz'deki görevimi tamamlayarak Adana'nın Çukurova ilçesindeki yeni görevime başlamak üzere yola çıkıyorum. Gediz, benim için sadece bir görev yeri değil, aynı zamanda çok güzel hatıralar biriktirdiğim, çalışkan ve samimi insanlarıyla tanıştığım, kalbimde ayrı bir yere sahip olacak bir ilçe oldu. Burada görev yaptığım süre boyunca, başta daire amirlerimiz olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımla ve kıymetli Gediz halkıyla uyum içinde çalışmaktan büyük onur duydum. Gediz'in her alanda ilerlemesi için gösterdiğimiz çabada bana destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kapım yeni görev yerimde de sizlere her zaman açık olacaktır. Gediz'e ve Gedizlilere sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir gelecek diliyorum. Hakkınızı helal edin" dedi.

Kaymakam Hakan Alkan, vedalaşmanın ardından Gediz Hükümet Konağı önünden alkışlarla uğurlandı. Gediz halkı ve kurum amirleri, Kaymakam Alkan'a yeni görev yerinde başarılar diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İran, Tel Aviv'i böyle vurdu! Füzelerdeki resim detayı dikkat çekti

Tel Aviv yanıyor! Füzedeki detaya dikkat, hepsi şehrin üzerine yağdı
İran'ın vurduğu İsrail borsa binası enkaza döndü

İsrail ekonomisinin kalbi vuruldu! Görüntüler inanılmaz
İngiltere savaşa mı katılıyor? Suez Kanalı'ndaki görüntü ses getirdi

Bir ülke daha savaşa mı katılıyor? MOSSAD bile bu görüntüyü paylaştı
Katar, İsrail-İran savaşında tarafını seçti

Katar dünyayı tedirgin eden savaşta tarafını seçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüşmeler başladı! Alexander Sörloth Süper Lig devine hayırlı olsun

Görüşmeler başladı bile! Sörloth Süper Lig devine hayırlı olsun
Bodrum'da kazıklanan Türk turist gelen hesaba isyan etti

Bodrum'da kazıklanan Türk turist gelen hesaba isyan etti
Ünlü sunucu Cat Deeley gerçek adını seneler sonra açıkladı

Yıllar sonra gelen itiraf! Gerçek ismini ilk kez açıkladı
Muslera'nın yeni takımı resmen belli oldu

Muslera'nın yeni takımı resmen belli oldu
İran'ın vurduğu Tel Aviv'de büyük yıkım

Burası Gazze değil Tel Aviv
Trump, İran'a yönelik saldırı planını onayladı, saldırı her an başlayabilir

Trump, İran'a yönelik saldırı planını onayladı, saldırı her an başlayabilir
Eşref Rüya sezon finali yapıyor! Demet Özdemir'e kesilen pastanın üzerindeki not dikkat çekti

Sürpriz kutlama! Pastanın üzerindeki not çok konuşulacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.