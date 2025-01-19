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Kaymakam Gündoğdu Hacıhıdırlar Mahallesi'ni Ziyaret Etti

Kaymakam Gündoğdu Hacıhıdırlar Mahallesi'ni Ziyaret Etti
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Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Hacıhıdırlar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek halkın görüş ve önerilerini dinledi. İhtiyaçlar doğrultusunda sorunların çözümü için adımlar atılacağı belirtildi.

Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu mahalle ziyaretleri kapsamında Hacıhıdırlar Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Cumhuriyet Savcısı Ali Osman Tan ile birlikte Hacıhıdırlar Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalledeki vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Gündoğdu ve Savcı Tan halkın görüş ve önerilerini dinleyerek, mahalledeki ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Gündoğdu vatandaşların taleplerini dikkatle dinleyerek, ilgili birimlerle koordinasyon içinde sorunların çözülmesi için gereken adımların atılacağını ifade etti. Ziyaretlerin vatandaşların sorunlarını yerinde görme ve çözüm üretme adına büyük önem taşıdığını vurgulayan Gündoğdu, ziyaretlerini sürdüreceklerini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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