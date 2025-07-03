Kaymakam Güldoğan, Yangından Etkilenen Mahalleleri Ziyaret Etti

Kaymakam Güldoğan, Yangından Etkilenen Mahalleleri Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, Ahmetli yangınından etkilenen Mersindere ve Çaypınar mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, Ahmetli yangınından etkilenen Mersindere ve Çaypınar mahallelerini ziyaret etti.

Ahmetli ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle Salihli'ye ulaşan orman yangınından Mersindere ve Çaypınar mahalleleri etkilendi. Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, orman yangınından etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu. Mersindere, Çaypınar mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Güldoğan, yetkililerden bilgi alarak yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaymakam Güldoğan'a mahalle ziyaretinde İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir eşlik etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Emre Altuğ'dan cesur klip! Partneriyle aynı dondurmayı paylaştı

Herkes bu görüntüleri konuşuyor! Tehlikeli yakınlaşma
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi dönmüyor! Galatasaray nedenini öğrenince hemen kabul etti

Icardi dönmüyor! Galatasaray nedenini öğrenince hemen kabul etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.