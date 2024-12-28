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Kaymakam Güdek, Türkiye Birincisi Öğrenciyi Makamında Ağırladı

Kaymakam Güdek, Türkiye Birincisi Öğrenciyi Makamında Ağırladı
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Altıntaş Kaymakamı Ekrem Güdek, 'Hayallerim, Ben ve Atatürk' konulu resim yarışmasında Türkiye birincisi olan Zafer İlkokulu öğrencisi Eylü Hayme Girgin'i makamında kabul ederek ödülünü verdi.

Altıntaş Kaymakamı Ekrem Güdek, resim yarışmasında Türkiye birincisi olan Zafer İlkokulu öğrencisi Eylül Hayme Girgin'i makamına kabul etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden, Zafer ilkokulu idarecileri Serdar Taşoğlu ve Zehra Büşra Kızılbulut "Hayallerim, Ben ve Atatürk" konulu ulusal resim yarışmasında Türkiye birincisi olan Zafer İlkokulu öğrencisi Eylül Hayme Girgin ile birlikte Kaymakam Ekrem Güdek'i makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Türkiye birincisi olan eserin hikayesini dinleyen Kaymakam Güdek, öğrenciyi tebrik ederek, ödülünü ve madalyasını verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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