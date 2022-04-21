Kaymakam Görmüş minik öğrencilere oyuncak hediye etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam Görmüş minik öğrencilere oyuncak hediye etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kaymakam Görmüş minik öğrencilere oyuncak hediye etti

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, bu yıl 102. Yıldönümü kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi Şehit Mahmut Peşmen İlkokulu anasınıfında öğrenim gören çocuklara, Sungurlu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde görev yapan usta öğreticiler tarafından...

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, bu yıl 102. Yıldönümü kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi Şehit Mahmut Peşmen İlkokulu anasınıfında öğrenim gören çocuklara, Sungurlu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde görev yapan usta öğreticiler tarafından hazırlanan oyuncakları hediye etti.

Şehit Mahmut Peşmen İlkokulu anasınıfında gerçekleştirilen programa Kaymakam Fatih Görmüş, Kaymakam Refik'i Taha Soydaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, Usta Öğreticiler ve öğretmenler katıldı.

Çocukların yüzlerindeki gülümsemenin kendilerini de mutlu ettiğini dile getiren Kaymakam Fatih Görmüş, emeklerinden dolayı usta öğreticilere teşekkür etti. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fatih Görmüş, 23 Nisan, Sungurlu, Şehit, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title