Kaymakam Eser, Tomarzalı şehit babasını ve Kıbrıs gazisini ziyaret etti

Tomarza Kaymakamı Selim Eser, Tomarzalı Şehit İsmail Cihan'ın babası Şahin Cihan'ı ve Kıbrıs gazisi Süleyman Teke'yi ziyaret etti.

Tomarza Kaymakamı Selim Eser, İlçe Kurum Amirleri ile birlikte, Tomarzalı şehit İsmail Cihan'ın babası Şahin Cihan'ı ve Tomarzalı Kıbrıs gazisi Süleyman Teke'nin Yavuzselim Mahallesi'nde bulunan evlerinde ziyaret etti.

Şehit yakınlarının ve gazilerin daima yanlarında olduklarını ifade eden Kaymakam Eser, ailelere hayırlı uzun ömürler dileyerek, kahraman şehitleri rahmetle andıklarını dile getirdi. - KAYSERİ