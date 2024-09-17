Fethiye Kaymakamı, Gaziler Günü'nde Şehit Ailelerini ve Gazileri Ziyaret Etti

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle; Fethiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Bülent Dağ ile birlikte Gazi Arif Kılcar ve ailesini ve Şehit Süleyman Yasir Ağır'ın annesi Elif Ağır ve babası Ramazan Ağır'ı ziyaret etti.

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle anlamlı ziyaretlerde bulundu. Fethiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Bülent Dağ ile birlikte, Gazi Arif Kılcar ve ailesini ziyaret eden Kaymakam Ertaş, muharip gazilerin toplumdaki önemine dikkat çekti. Ayrıca, Şehit Süleyman Yasir Ağır'ın annesi Elif Ağır ve babası Ramazan Ağır'ı da ziyaret ederek, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Ziyaretler sırasında konuşan Kaymakam İsmail Hakkı Ertaş, "Gaziler Günü, özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı bizlere armağan eden kahramanlarımızı anmak için önemli bir fırsattır. Gazilerimiz, vatan sevgisinin, cesaretin ve fedakarlığın simgesidir. Onların bize bıraktığı mirasa sahip çıkmak, her birimizin görevidir. Bugün onlara teşekkürlerimizi sunmak; yalnız olmadıklarını hissettirmek için buradayız" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Ertaş, ayrıca şehit ailelerinin devletin her zaman yanında olduğunu vurgulayarak, "Şehitlerimizin bizlere emanet ettiği aileler, bizim için baş tacıdır. Onların ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam standartlarını yükseltmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Gerçekleştirilen ziyaretler, Fethiye'de gazilere ve şehit ailelerine yönelik duyulan saygının ve minnetin bir göstergesi olarak takdir topladı. - MUĞLA