Kaymakam Emirhan Arıkan, Kemaliye'de Halkla Buluştu

Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Kaymakamı Emirhan Arıkan, pazar yerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi. Ayrıca Eğin İstiklal Ortaokulu'nu ziyaret ederek eğitim-öğretim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Erzincan'ın Kemaliye ilçe Kaymakamı Emirhan Arıkan, pazar yeri ve okulda incelemede bulundu.

Kaymakam Emirhan Arıkan, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Cemil Aydoğan, İlçe Jandarma Komutanı J. Ütğm. Emre Ceylan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yunus Emre Bozkurt ile birlikte ilçede kurulan pazar yerini ziyaret ederek vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında halkın talepleri dinlenerek istişarelerde bulunuldu.

Kaymakam Emirhan Arıkan, okul ziyaretleri kapsamında da Eğin İstiklal Ortaokulu'nu ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet gerçekleştiren Arıkan, okul idaresinden eğitim-öğretim çalışmaları hakkında bilgi aldı ve sınıflarda çeşitli incelemelerde bulundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
