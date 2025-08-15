Kaymakam Emirhan Arıkan, Başpınar Jandarma Karakolunu Ziyaret Etti

Kaymakam Emirhan Arıkan, Başpınar Jandarma Karakolunu Ziyaret Etti
Erzincan'ın Kemaliye ilçe Kaymakamı Emirhan Arıkan, Başpınar Jandarma Karakolu'nu ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve askerlere teşekkür etti. Ardından köyleri ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi.

Vatanın huzur ve güvenliği için görev yapan askerlere teşekkür eden Kaymakam Arıkan, görevlerinde kolaylık ve başarılar diledi.

Kaymakam Arıkan daha sonra ilçeye bağlı Şahinler ve Buğdaypınar köylerini ziyaret etti. Köylerde vatandaşların istek ve talepleri dinleyip Kaymakam Arıkan, misafirperverlikleri için köy halkına teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
