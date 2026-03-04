Kaymakam Duman aile ve öğrencilerle iftarda

Tercan Kaymakamlığı görevini yürüten Neslihan Kısa Duman, Kaymakam Adayı Nihal Özer ile birlikte Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden Arzu Adam ve ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

Aileyle bir süre sohbet eden Duman, Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini belirterek misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Öte yandan Kaymakam Duman, eşi Bayram Duman ve Kaymakam Adayı Nihal Özer ile birlikte Kredi Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu yemekhanesinde düzenlenen iftar programına da katıldı.

Öğrencilerle bir araya gelen Kısa Duman, Ramazan ayının manevi atmosferinin paylaşma ve dayanışma kültürünü güçlendirdiğini ifade etti. Program, yapılan sohbetlerin ardından sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı