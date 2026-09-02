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Tatvan'da Köy Altyapı ve Ulaşım Çalışmaları Yerinde İncelendi

Tatvan'da Köy Altyapı ve Ulaşım Çalışmaları Yerinde İncelendi
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Bitlis Tatvan'da Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, köylerdeki altyapı ve ulaşım çalışmalarını yerinde inceledi. Dönertaş'ta su hattı bakımı, Koyunpınar'da güneş enerjisi santrali ve Eğritaş'ta parke taşı döşeme çalışmalarını denetledi. Demirer, yatırımlarla ilçenin altyapısının güçlendirildiğini ve hizmetlerin en kısa sürede vatandaşlara sunulacağını belirtti.

Bitlis'in Tatvan Kaymakamlığı himayelerinde ve Köylere Hizmet Götürme Birliği koordinesinde köylerde yürütülen altyapı ve ulaşım çalışmaları devam ediyor.

Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, köylerde vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Saha incelemeleri kapsamında Dönertaş köyünde içme suyu isale hattında gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmalarını inceleyen Demirer, özel idare şantiyesinde ise şantiye binasının yapım süreci hakkında bilgi aldı.

Koyunpınar köyünde içme suyu tesisinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla yapımı sürdürülen güneş enerjisi santrali (GES) çalışmasını da inceleyen Demirer, Eğritaş köyünde gerçekleştirilen köy içi kilitli parke taşı döşeme ve yol düzenleme çalışmalarını yerinde gördü.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Demirer, gerçekleştirilen yatırımlarla ilçenin altyapı ve ulaşım ağının her geçen gün güçlendirildiğini belirtti. Tamamlanan ve devam eden hizmetlerin en kısa sürede vatandaşların kullanımına sunulacağını ifade eden Demirer, ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda saha çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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