Kaymakam Demirbilek, şehit ailesi ve gazilerle iftarda bir araya geldi - Haberler

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Kaymakam Demirbilek, şehit ailesi ve gazilerle iftarda bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kaymakam Demirbilek, şehit ailesi ve gazilerle iftarda bir araya geldi

Afyonkarahisar Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek, şehit aileler ve gazilerin başlarının tacı olduğunu ifade ederek, her daim onların yanında olduklarını kaydetti.

Afyonkarahisar Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek, şehit aileler ve gazilerin başlarının tacı olduğunu ifade ederek, her daim onların yanında olduklarını kaydetti.

Kaymakam Demirbilek ve eşi Sibel Demirbilek ilçedeki şehit aileleri ve gaziler ile iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar programında konuşan Kaymakam Demirbilek, şehit aileler ve gazilerin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, kahramanların asla unutulmayacağını dile getirdi. Kaymakam Demirbilek devletin bütün imkanları ile şehit ailesi ve gazilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, kapılarının onlara her zaman açık olacağını söyledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaymakam Demirbilek, şehit ailesi ve gazilerle iftarda bir araya geldi

Kaymakam Demirbilek, şehit ailesi ve gazilerle iftarda bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Murat Demirbilek, Karahisar, İftar, Şehit, Yerel, Haberler

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