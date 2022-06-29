Kaymakam Demir, organize sanayide incelemelerde bulundu Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Nazlı Demir, organize sanayi bölgesinde incelemelerde bulundu. Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Nazlı Demir, organize sanayi bölgesinde incelemelerde bulundu. Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Besni ilçe Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikaları tek tek gezerek incelemelerde bulundu. Fabrikaların yöneticileriyle görüşen Kaymakam Nazlı Demir, çalışmalar hakkında bilgiler alarak fabrika yöneticilerine ve çalışanlarına da başarılar diledi. - ADIYAMAN İhlas Haber Ajansı / Yerel Nazlı Demir Adıyaman Yerel Haberler

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