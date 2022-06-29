Kaymakam Demir, organize sanayide incelemelerde bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam Demir, organize sanayide incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kaymakam Demir, organize sanayide incelemelerde bulundu

Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Nazlı Demir, organize sanayi bölgesinde incelemelerde bulundu.

Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Nazlı Demir, organize sanayi bölgesinde incelemelerde bulundu.

Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Besni ilçe Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikaları tek tek gezerek incelemelerde bulundu. Fabrikaların yöneticileriyle görüşen Kaymakam Nazlı Demir, çalışmalar hakkında bilgiler alarak fabrika yöneticilerine ve çalışanlarına da başarılar diledi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nazlı Demir Adıyaman Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title