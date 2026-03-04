Kaymakam Dalak'tan şehit annesine vefa

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Ramazan ayının manevi atmosferinde anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ve eşi Ayfer Dalak, şehit Jandarma İkmal Çavuş Halim Dirik'in annesi Huma Dirik'i evinde ziyaret ederek ellerini öptü, Ramazan ayını kutladı.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ve eşi Ayfer Dalak, şehit annesi Huma Dirik ile bir süre sohbet ederek hal ve hatırını sordu. Mübarek Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yapan Kaymakam Dalak, devletin her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduğunu ifade etti.

Kaymakam Dalak, "Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerimizin her zaman yanındayız. Devletimiz tüm imkanlarıyla şehit ve gazi ailelerimizin destekçisidir" dedi.

Duygulu anların yaşandığı ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getiren şehit annesi Huma Dirik ise Kaymakam Dalak ve eşine teşekkür etti.

Ziyarete Sarıgöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ruhsar Açıkgöz de eşlik etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı