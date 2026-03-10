Haberler

Kaymakam Çelikkol Roman vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu


Mersin'in Mut ilçesinde Kaymakam Osman Çelikkol, Ramazan ayı kapsamında Roman vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi. Çelikkol, bu buluşmanın dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini vurguladı.

Mersin'in Mut ilçesinde Ramazan ayı kapsamında hane ziyaretlerini sürdüren Mut İlçe Kaymakamı Osman Çelikkol, Roman vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya geldi.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlenen iftar programında Roman vatandaşlarla buluşan Kaymakam Çelikkol ve eşi Şifa Çelikkol, samimi bir ortamda gerçekleşen programda vatandaşlarla sohbet ederek talep ve görüşlerini dinledi. Vatandaşlarla yakından ilgilenen Çelikkol, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu ifade etti.

Kaymakam Çelikkol, Ramazan ayının toplumda dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini belirterek, toplumun her kesimiyle bir araya gelmenin önemine vurgu yaptı. - MERSİN

