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Kaymakam Çelik, Vatandaşlarla Birebir Görüşmeler Yapıyor

Kaymakam Çelik, Vatandaşlarla Birebir Görüşmeler Yapıyor
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Bingöl'ün Adaklı İlçe Kaymakamı Koray Çelik, kabul günlerinde vatandaşlarla bir araya gelerek eğitim, sağlık ve sosyal destek gibi konularda talepleri dinliyor. Sorunların çözümü için gereken talimatları vererek devletin vatandaş odaklı yaklaşımını vurguluyor.

Bingöl'ün Adaklı İlçe Kaymakamı Koray Çelik, düzenli olarak makamında düzenlediği kabul gününde vatandaşlarla bir araya gelerek birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

Devletin çözüm odaklı yaklaşımı çerçevesinde her bir talebi dinleyen Kaymakam Çelik, sorunların hızlı ve etkili bir şekilde çözüme kavuşması için ilgili birimlere gerekli talimatları verdi. Vatandaşlar, eğitim, sağlık, sosyal destek ve imar gibi birçok konuda taleplerini doğrudan iletme fırsatı buldu.

Kaymakam Çelik, "Devletimizin görevi, vatandaşlarımızın her türlü sorununa çözüm üretmek ve hayatlarını kolaylaştırmaktır. Biz de bu anlayışla çalışıyor, halkımızın her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Devletimiz her zaman sahada ve vatandaşlarımızın yanında olacaktır" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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