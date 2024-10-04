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Kaymakam Çelik Çeliktepe Üs Bölgesini Ziyaret Etti

Kaymakam Çelik Çeliktepe Üs Bölgesini Ziyaret Etti
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Bingöl'ün Adaklı İlçe Kaymakamı Koray Çelik, Çeliktepe üs bölgesini ziyaret ederek bölgedeki güvenlik durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Bingöl'ün Adaklı İlçe Kaymakamı Koray Çelik, Çeliktepe üs bölgesini ziyaret etti.

Adaklı Kaymakamı Çelik, Çeliktepe üs bölgesini ziyaret ederek bölgedeki çalışmalar hakkında İlçe Jandarma Komutanı Nuri Çıracı'dan bilgi aldı. Ziyaret sırasında güvenlik önlemleri ve bölgenin genel durumu değerlendirildi. Kaymakam Çelik, personelle de bir araya gelerek, bölgenin ihtiyaçları ve yapılacak iyileştirmeler üzerine görüş alışverişinde bulundu. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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