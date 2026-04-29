Kaymakam Çamkerten din görevlileriyle bir araya geldi

Bingöl'ün Kiğı ilçesi Kaymakamı Hüseyin Çamkerten, ilçede görev yapan din görevlileriyle bir araya geldi.

Kiğı İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen programda din görevlileriyle buluşan Kaymakam Hüseyin Çamkerten, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Programda din hizmetlerinin önemi ve sahadaki faaliyetler değerlendirilirken, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Programın ardından Kaymakam Çamkerten, görevlerinde gösterdikleri üstün gayret ve başarılı çalışmalarından dolayı din görevlilerini tebrik ederek başarı belgelerini takdim etti.

Kaymakam Çamkerten, tüm din görevlilerine görevlerinde başarılar diledi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı