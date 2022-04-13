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Kaymakam Çalışır Kıbrıs Gazisini ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Kaymakam Çalışır Kıbrıs Gazisini ziyaret etti

Erzurum'a bağlı Şenkaya İlçe Kaymakamı Malik Çalışır, 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nda görevliyken girdiği çatışmada Gazi olan Cavit İlhan'ın misafiri olarak iftar yemeğine katıldı.

Erzurum'a bağlı Şenkaya İlçe Kaymakamı Malik Çalışır, 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nda görevliyken girdiği çatışmada Gazi olan Cavit İlhan'ın misafiri olarak iftar yemeğine katıldı. Kaymakam Çalışır, Gazi İlhan ile sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Kaymakam Malik Çalışır'a, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Kurt ve İlçe Emniyet Amir Vekili Soner Kocaman eşlik etti. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Haberler

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