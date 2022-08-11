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Kaymakam Bolat vatandaşları parkta dinledi

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Kaymakam Bolat vatandaşları parkta dinledi

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, vatandaşların huzuru ve güvenliği konusunda her türlü tedbirlerin alındığını kaydederek, bun sonraki çalışmalarında bu yönde devam edeceğini kaydetti.

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, vatandaşların huzuru ve güvenliği konusunda her türlü tedbirlerin alındığını kaydederek, bun sonraki çalışmalarında bu yönde devam edeceğini kaydetti.

Kaymakam Bolat, ilçenin en önemli sosyal mekanlarının başında gelen Horan Park'ta vatandaşlar ile bir araya geldi. Vatandaşlar sorun ve taleplerini Kaymakam Taner Bolat'a bizzat ilettiler. Kaymakam Bolat ise vatandaşları dinleyerek, "Biz devlet kurumları olarak vatandaşımızın ihtiyaç duyulan her an onlarla birlikte olmak için daima görevimizin başında milletimizin hizmetindeyiz. Vatandaşın huzuru ve güvenliği konusunda her türlü tedbirlerin aldığımızın bilinmesini isterim. Ayrıca bundan sonra da çalışmalarımız bu yönde devam edecek" dedi.

Vatandaşlarla bir süre çay içip sohbet eden Kaymakam Bolat daha sonra bölgeden ayrıldı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Taner BOLAT Karahisar Yerel Haberler

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