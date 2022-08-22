Kaymakam Bolat, gençlerin mutluluğuna ortak oldu Yerel Haberler Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat katıldığı nişan merasiminde genç çiftin yüzük kurdelesini keserek, çifti tebrik etti . Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat katıldığı nişan merasiminde genç çiftin yüzük kurdelesini keserek, çifti tebrik etti . Kaymakam Bolat Uzuner ve Ünsal ailelerinin mutluluğuna ortak oldu. Merasim sırasında kısa bir konuşma yapan Kaymakam Bolat, aile kurumunun önemine değinerek, "İyi bir aile güçlü bir toplum demektir. Evlilik yolunda ilk adımı atan genç çiftimizi ve ailelerini tebrik ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi. Nişan merasimine Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan ve çok sayıda davetliler katıldı. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Taner BOLAT Karahisar Yerel Haberler

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