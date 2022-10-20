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Kaymakam Bolat: "Esnaflar mahalle kültürünün yaşatılmasında önemli bir yere sahip"

Yerel Haberler

Kaymakam Bolat: 'Esnaflar mahalle kültürünün yaşatılmasında önemli bir yere sahip'

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, esnafların mahalle kültürünün yaşatılmasında önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, esnafların mahalle kültürünün yaşatılmasında önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Kaymakam Bolat, 3 nesilden beri bakkalcı esnafı Hicazi Nalbant'ı ziyaret ederek mahalleli ile bir araya geldi. Kaymakam Bolat, mahalle kültürünün yaşatılmasından esnafların önemli bir pay sahibini olduğunu kaydederek, bunun aynı zamanda Türk milletinin vazgeçilmezlerinden birisi olduğuna değindi. Mahallelinin sorun ve taleplerini de dinleyen Kaymakam Bolat, sorunların çözülmesi konusunda ilgili kurumlara talimat verdi.

Programa ayrıca Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan, Bolvadin Jandarma Başçavuş Hasan Ürek, Bolvadin Sosyal Yardımlaşma Vakıf Müdürü Hakan Gümüş ve kurum müdürleri de eşlik etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Taner BOLAT Karahisar Yerel Haberler

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